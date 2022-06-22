إليكِ أهم سمات العلاقة الصحية

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العلاقة الصحية هي حجر الأساس لزواج مستقر وسعيد وناجح، ولها سمات يتمتع بها الزوجان. تابعي القراءة لتتعرفي إلى أهم سمات العلاقة الصحية، وتحققي من علاقتك لتعرفي هل هي علاقة صحية أم إنها بحاجة إلى الإصلاح والتغيير.1- العلاقة الصحية أساسها الصدقالعلاقة الصحية تكون بين زوجين يعتمدان الصدق في حياتهما الزوجية، الصدق في الحديث، الصدق في المشاعر، وحتى صدق النية.2- العلاقة الصحية ملاذ آمنيجب أن تتمتع العلاقة بين الزوجين بالأمان، بمعنى ألا يخاف أحد الزوجين من إخبار الآخر بأي شيء، ولا يحاول إخفاء مشاعره خوفاً من الحكم عليه، علاوة على الشعور بالأمان عند إظهار مشاعر الضعف أو الحديث عن نقاط الضعف، فكل طرف في العلاقة الصحية يثق بأن شريك حياته ملاذ آمن بالنسبة إليه.وهذه النقطة تشكّل نموذجاً رائعاً للأطفال، حيث ينشؤون وهم يشعرون بالأمان والثقة لأن أسرتهم ملاذ آمن بالنسبة إليهم.3- الزوجان في العلاقة الصحية لا يتجاهلان المشاكلالمشاكل بين الأزواج أمر لا بد منه، والرغبة في مواجهة تلك المشاكل ومناقشتها من أجل التوصل إلى حلول، يعني رغبة الزوجين في استمرار العلاقة ونجاحها، لذا فالأزواج في العلاقات الصحية لا يتجاهلون المشاكل.4- الزوجان في العلاقة الصحية يهتم كل منهما بالآخرقد يبرر البعض إهمال شريك الحياة بالانشغال، ولكن الحقيقة أن الشريك الناضح المحب، يستطيع إيجاد وقت للاهتمام بشريك حياته، لذا فالأزواج في العلاقات الصحية يتبادلون الاهتمام، ويحرصون على التواصل معاً مهما بدا الوقت ضيقاً.5- الزوجان في العلاقة الصحية لديهم علاقات اجتماعيةمن سمات العلاقات السامة أن أحد الطرفين أو كلاهما يكون منعزلاً وبلا دوائر اجتماعية تقدم له الدعم، والعكس بالنسبة إلى الأزواج في العلاقات الصحية، فهم يتمتعون بالنضج والنفسية السوية التي تساعدهم على بناء علاقات اجتماعية تقدم لهم الدعم وتعزز سعادتهم.