Advertisement

المرأة

في أجواء عائلية.. هكذا احتفلت الفنانة الشهيرة بعقد قران شقيقها (صور)

Lebanon 24
22-06-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-964544-637915039916193046.png
Doc-P-964544-637915039916193046.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في جو عائلي بسيط، احتفلت الفنانة أنغام بعقد قران شقيقها خالد محمد علي، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لحفل عقد القران ظهرت فيها أنغام مع نجليها عمر وعبد الرحمن وهي لا تزال تضع ذراعها في حامل طبي، وذلك منذ خضوعها لجراحة في اليد بعد تعرّضها لانسداد في الأوتار.
Advertisement

وحضر الحفل الذي أُقيم في منزل العروس عدد من الأهل والأصدقاء المقرّبين من العروسين.
 
 


يُذكر أن آخر أعمال أنغام الغنائية، أغنية "لوحة باهتة"، والتي حققت من خلالها نجاحاً كبيراً على كل المنصات الإلكترونية، وهي من كلمات نادر عبد الله، ألحان تامر عاشور، وتوزيع طارق مدكور.

المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
11:00 | 2022-06-22
09:42 | 2022-06-22
09:10 | 2022-06-22
05:00 | 2022-06-22
04:28 | 2022-06-22
04:00 | 2022-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website