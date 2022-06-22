في أجواء عائلية.. هكذا احتفلت الفنانة الشهيرة بعقد قران شقيقها (صور)

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في جو عائلي بسيط، احتفلت الفنانة أنغام بعقد قران شقيقها خالد محمد علي، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لحفل عقد القران ظهرت فيها أنغام مع نجليها عمر وعبد الرحمن وهي لا تزال تضع ذراعها في حامل طبي، وذلك منذ خضوعها لجراحة في اليد بعد تعرّضها لانسداد في الأوتار.وحضر الحفل الذي أُقيم في منزل العروس عدد من الأهل والأصدقاء المقرّبين من العروسين.