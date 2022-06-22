فضيحة جديدة تلاحق آمبر هيرد... خانت جوني ديب مع ممثلة شهيرة داخل مصعد!

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فضيحة جديدة تواجه الممثلة الأميركية آمبر هيرد، وقائعها في "المصعد" نفسه الذي تسبب لها بمشكلة خلال محاكمتها ضد طليقها جوني ديب.وفي الساعات الماضية، تم تسريب مجموعة من الصور لآمبر هيرد وهي داخل مصعد المبنى الذي كانت قد عاشت فيه مع زوجها السابق جوني ديب خلال عام 2015.وظهرت هيرد وهي تتبادل القبل، مع ممثلة أميركية أخرى، وهي كارا ديلفين، مما يزيد التأكيد حول خيانة هيرد لجوني ديب خلال فترة علاقتهما، مع أكثر من شخص، وفقا لموقع "نيوز ويك".