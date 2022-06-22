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المرأة

وفاة مأسوية لملكة جمال سابقة بعد عملية أدخلتها في غيبوبة لشهرين (صور)

Lebanon 24
22-06-2022 | 09:42
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توفيت ملكة جمال البرازيل السابقة جليسي كوريا، ذات الـ27 عاما بعد خضوعها لعملية لإزالة اللوزتين أدخلتها في غيبوبة استمرت شهرين، حسبما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية. 
 
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وأوضحت الصحيفة أن ملكة جمال البرازيل السابقة عانت من نزيف حاد وأزمة قلبية بعد أيام فقط من إزالة اللوزتين.
 


وشرح كاهن العائلة ليديان ألفيس أوليفيرا تفاصيل الواقعة: "خضعت جليسي كوريا لعملية جراحية لإزالة اللوزتين وبعد خمسة أيام في المنزل، أصيبت بنزيف".

وأضاف أنها عزمت للذهاب إلى عيادة خاصة للكشف عن هذا النزيف وتعرضت لسكتة قلبية في وقت قصير، أدى بها إلى غيبوبة. ومنذ ذلك الحين بقيت في غيبوبة، من دون أي نشاط عصبي، إلى أن توفيت.  
 

المصدر: اليوم السابع
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