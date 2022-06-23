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زينة مكي تكشف خفايا كواليس "الهيبة"... وما هي نصيحة نادين نجيم لها؟ (فيديو)

Lebanon 24
23-06-2022 | 11:00
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عَبّرت النجمة زينة مكي عن سعادتها بالتجربة الجديدة التي تخوضها في فيلم «الهيبة» الذي تَمّ الانتهاء من تصويره ونشر البوستر الدعائي للفيلم مؤخراً.
وقالت الفنانة زينة مكي خلال مقابلة لها مع «أم بي سي تريندينغ» كشفت خلالها عن تجربتها في فيلم الهيبة قائلة إنّها «تجربة جميلة وجديدة عليّ من كل النواحي، وذلك لعدة أسباب أولها أنّ التصوير تَمّ في بلد ثانٍ غير لبنان، إذ إنه تَمّ تصوير ثلاثة أرباع الفيلم بلبنان. وثاني شيء هو أنّ الهيبة كاسم مُعَلّق بعقول المشاهدين وقلوبهم، وله قاعدة جماهيرية كبيرة بالوطن العربي؛ فالمسلسل بالفعل موجود ومعروض على جميع القنوات الفضائية وصاحب أكبر نسبة مشاهدة».
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أمّا الأمر الثالث الذي أفصحت عنه زينة مكي أنّها تَخوض تجربة التمثيل بشخصية جديدة في فيلم الهيبة تدخل في الأحداث من بوابة جديدة على العمل، خاصة أنّه يراودها شعور غريب أشبه بالخيال؛ إذ إنّها تَخلط ما بين المسلسل والفيلم، ثم تأتيها لحظة لتَتَذَكّر أنّها تُصَوّر الفيلم ثم تشعر بـ«حالة ضياع» وأنّها تُمَثّل مع شخصية مؤسسة بالفعل من قبل، ولكن كتجربة عمل فقد وصفت العمل مع تيم حسن بأنها «أكثر من رائعة».


 
فيما وصفت زينة أجواء التصوير بأنّها أكثر من رائعة، والتصوير بالفعل كان صعباً، ولكن مَرّ كلمح البصر، بالإضافة إلى أنّ هناك إقبالاً كبيراً من الجمهور وتفاعلات كبيرة خلال مراحل التصوير، ولذلك تَطَلّب العمل قوة وجرأة كبيرة لكي تستطيع زينة أن تَتَرك بصمة مهمة بدور جديد.
 
نصيحة نادين نسيب نجيم لزينة مكي
وخلال مقابلة زينة مكي مع «أم بي سي تريندينغ» أبرزت أكثر النصائح التي تَلَقّتها من مُمَثِّلات الهيبة، حيث كانت من صديقتها نادين نسيب نجيم؛ باعتبارها أولى بطلات الهيبة، لتقول لها: «مبروك على البطولة»، وتنصحها بأن «تكون على قدر المسؤولية؛ إذ إن المسؤولية كبيرة عليها».

وكشفت زينة أنّ العمل كان محاطاً بسرية كاملة، بداية من الاتفاق، وتوقيع العقود مع المنتج صادق الصباح، حيث لم تُخبِر أحداً سوى والدتها بأنّها وَقّعت على عَقد الفيلم، فيما شَوّقت زينة المشاهدين بأنّ «العمل سيشهد حبكة درامية جديدة ومشوقة».
 
(سيدتي)
 

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