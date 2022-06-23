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المرأة

بعد ظهورها بفستان زهري مكشوف.. نوال بري تتعرّض للهجوم:" يا ريت تحافظي عالحشمة" (صور)

Lebanon 24
23-06-2022 | 02:30
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نشرت الإعلامية والممثلة نوال بري صورا جديدة من جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا لصالح إحدى المجلات العربيات.

 

وظهرت نوال بفستان زهري مُثير ومكشوف عند منطقة البطن.

 

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A post shared by Nawal Berry / نوال برّي (@nawal.berry)


 

وأثنى العديد من المتابعين على إطلالة نوال معتبرين انها بدت بغاية الجمال، الا انها تعرضت لسيل من الانتقادات، فقد اعتبر البعض الآخر ان هذه الإطلالة غير مناسبة لها.

 

وعلق بعض المتابعين: "مش حلوه منك هالطلة يا ريت تحافظي عالحشمة"، "له له يا نوال مش هيك الانطلاقة بعرفك وزانة"، له هيك نزعتيها" وغيرها من الانتقادات اللاذعة.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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