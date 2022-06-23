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المرأة
رغم نفيه الخيانة.. بيكيه مع شقراء غامضة في صورةٍ مسربة للانتقام منه (صورة)
Lebanon 24
23-06-2022
|
08:00
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رغم نفيه تهمة الخيانة عنه، واختفائه عن الظهور بعد إعلان انفصاله عن النجمة الكولومبية شاكيرا، شوهد نجم كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه برفقة امرأة شقراء، وهما يستمتعان بوقتهما خلال إحدى الأمسيات، وذلك لأول مرةٍ منذ الانفصال.
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ووفقاً لوسائل إعلام أجنبية، فإن لاعب نادي برشلونة سافر إلى استوكهولم عاصمة السويد، من أجل حضور القمة الدولية بعنوان "العقول الرائعة"، بصفته المدير العام لمجموعة "كوزموس" الاستثمارية التي يملكها، حيث تجمع تلك القمة شخصياتٍ ناجحة من أنحاء العالم.
ونقلت صحيفةٌ إسبانية عن امرأةٍ تُدعى كاترين زيتوميرسكا، قولها إنها شاهدت بيكيه برفقة شابةٍ شقراء، وذلك بعدما رفض النجم البرشلوني مصافحة ابنها، حينما طلبت منه ذلك.
وأضافت زيتوميرسكا، وهي بلوغر وصاحبة مطعمٍ في السويد، أن النجم كان يرتدي "هودي" أسود اللون مثله مثل أي شخصٍ آخر، مشيرةً إلى أن الحفل كان خاصاً جداً، وأن الساعة كانت حوالي 12 منتصف الليل عندما شاهدته برفقة تلك الشابة مجهولة الهوية.
ومن الواضح أن هذه البلوغر كانت مصدومةً جداً من رفض بيكيه مصافحة ابنها.
وأرفقت البلوغر السويدية تلك الرسالة بالصورة، التي تظهر فيها الشابة الشقراء إلى جانبه خلال الحفل.
المصدر: زهرة
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