أول إطلالة لياسمين عبد العزيز بعد تعافيها.. ظهرت بنحافة زائدة (صورة)



ونشرت إحدى صديقات ياسمين عبدالعزيز صورة لها في أحد التجمعات عبر "إنستغرام"، ويعتبر هذا هو الظهور الأول للفنانة المصرية بعد تعافيها.

Advertisement وأطلت ياسمين عبد العزيز في الصورة بنحافة واضحة، مرتدية ملابس من اللون الأسود، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها. أنهت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز رحلة متابعة علاجها في سويسرا، وعادت من جديد إلى منزلها في العاصمة المصرية القاهرة.ونشرت إحدى صديقات ياسمين عبدالعزيز صورة لها في أحد التجمعات عبر "إنستغرام"، ويعتبر هذا هو الظهور الأول للفنانة المصرية بعد تعافيها.وأطلت ياسمين عبد العزيز في الصورة بنحافة واضحة، مرتدية ملابس من اللون الأسود، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها.

يشار إلى أن العديد من الشائعات انتشرت، الأيام الماضية، حول انفصال ياسمين عبدالعزيز عن زوجها أحمد العوضي، الذي بدوره نفى هذه الأخبار المتداولة، وأكد أنه مجرد خلاف عابر يحدث بين أي زوجين.