صباح الجزائري تُفاجي الجمهور بصورة رومنسية مع زوجها اللبناني!

تصدرت الفنانة السورية صباح الجزائري بصورة حديثة نشرتها على حسابها على تطبيق انستغرام جمعتها بزوجها اللبناني رباح التقي.
ولفت انظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي الرومانسية الطاغية على الصورة حيث غمرت صباح زوجها الذي ابتسم بدوره.
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A post shared by Sabah Jazairi (@sabahjazairy)
A post shared by Sabah Jazairi (@sabahjazairy)
وعلقت على الصورة بالقول: "كبرنا سوا".
وعلق عدد من الممثلين السوريين على الصورة ومنهم امل عرفة حيث كتبت: "الله يخليكون لبعض يا أحلى تنين".
(الجديد)