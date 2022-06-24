Advertisement

المرأة

صباح الجزائري تُفاجي الجمهور بصورة رومنسية مع زوجها اللبناني!

Lebanon 24
24-06-2022 | 04:30
A-
A+
Doc-P-965262-637916681527587119.jpg
Doc-P-965262-637916681527587119.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تصدرت الفنانة السورية صباح الجزائري بصورة حديثة نشرتها على حسابها على تطبيق انستغرام جمعتها بزوجها اللبناني رباح التقي.

 

ولفت انظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي الرومانسية الطاغية على الصورة حيث غمرت صباح زوجها الذي ابتسم بدوره.

 

Advertisement

A post shared by Sabah Jazairi (@sabahjazairy)


 
 

وعلقت على الصورة بالقول: "كبرنا سوا".

 

وعلق عدد من الممثلين السوريين على الصورة ومنهم امل عرفة حيث كتبت: "الله يخليكون لبعض يا أحلى تنين".

 

(الجديد)

 

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
05:00 | 2022-06-24
03:00 | 2022-06-24
02:33 | 2022-06-24
00:49 | 2022-06-24
16:00 | 2022-06-23
14:00 | 2022-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website