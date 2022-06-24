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المرأة
من أجل المال... آمبر هيرد تخطط لفضح كل شيء
Lebanon 24
24-06-2022
|
11:00
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على الرغم من اعلانها خوفها من سرد جانبها من القصة في نزاعها مع طليقها الممثل جوني ديب، كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن آمبر هيرد تجري محادثات لنشر كتاب تروي فيه كل شيء، في محاولة لكسب المال إثر خسارتها دعوى تشهير بقيمة 8 ملايين دولار ضد زوجها السابق.
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وأفاد مصدر مقرب من هيرد بأنها متحمسة حيال المحادثات، لا سيما أنها "في هذه المرحلة ليس لديها ما تخسره وتريد إخبار الجميع" على حد وصفه.
وفي أحدث إطلالاتها، ظهرت هيرد بعد أيام على خسارتها الدعوى القضائية، برفقة شقيقتها ويتني هنريكيز في أحد متاجر "تي جي ماكس" لبيع الملابس بأسعار مخفضة.
وفي مقابلة تلفزيونية أجرتها أخيراً، اعترفت هيرد أنّها نادمة بشدة على سلوكها الرّهيب خلال فترة زواجها من جوني ديب: "لقد قمت بتصرفاتٍ فظيعة وتحدّثت بطريقةٍ مروّعة طيلة فترة هذه العلاقة. تصرّفت بطريقةٍ فظيعة أكاد لا أفهمها أحيانًا. إنني أشعر بندم شديد".
وأضافت: "لقد ارتكبت أخطاء كثيرة، أخطاء كثيرة، إلاّ أنني لطالما بحتُ بالحقيقة".
(لها)
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