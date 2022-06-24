أصالة لمبروك عطية: كنت بحبك لكن كلامك عن نيرة قاس!

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على خطى الفنانة المصرية أنغام، وجهت أصالة نصري انتقادات لأستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر، عطية مبروك، الذي أثارت تصريحاته حول مقتل الطالبة نيرة أشرف موجة غضب عارمة في مصر على مدى الأيام الماضية.وقالت أصالة في تغريدة على حسابها في تويتر، مساء أمس: "كنت بحب الشيخ مبروك إنّما كلامه غايه بالقسوة والإهانة عموماً لجميع الإناث بكلّ أشكالهم".كما قدمت اعتذارها لأهل وأصحاب ومعارف الشابة نيرة أشرف، معتبرة أن الجميع تعاطف مع مأساتها دون أن يعرفها. ووجهت اعتذارا أيضا إلى "جميع السيّدات في وطننا المقهور"، وفق تعبيرها.