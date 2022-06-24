Advertisement

المرأة

أصالة لمبروك عطية: كنت بحبك لكن كلامك عن نيرة قاس!

Lebanon 24
24-06-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-965270-637916701502078419.jpg
Doc-P-965270-637916701502078419.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
على خطى الفنانة المصرية أنغام، وجهت أصالة نصري انتقادات لأستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر، عطية مبروك، الذي أثارت تصريحاته حول مقتل الطالبة نيرة أشرف موجة غضب عارمة في مصر على مدى الأيام الماضية.
Advertisement

وقالت أصالة في تغريدة على حسابها في تويتر، مساء أمس: "كنت بحب الشيخ مبروك إنّما كلامه غايه بالقسوة والإهانة عموماً لجميع الإناث بكلّ أشكالهم".

كما قدمت اعتذارها لأهل وأصحاب ومعارف الشابة نيرة أشرف، معتبرة أن الجميع تعاطف مع مأساتها دون أن يعرفها. ووجهت اعتذارا أيضا إلى "جميع السيّدات في وطننا المقهور"، وفق تعبيرها.
 
تغريدة أصالة
 
(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:13 | 2022-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2022-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:25 | 2022-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
14:00 | 2022-06-24
11:00 | 2022-06-24
08:00 | 2022-06-24
05:00 | 2022-06-24
04:30 | 2022-06-24
03:00 | 2022-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website