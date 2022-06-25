صورة قديمة لأحلام تنتشر.. شاهدوا كيف كانت قبل عمليات التجميل

تم تداول صورة قديمة للفنانة الإماراتية أحلام الشامسي برفقة زوجها مبارك الهاجري عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وترجع الصورة لفترة خطوبة الثنائي، وفق معلقين، حيث بدت أحلام في الصورة التي لاقت رواجاً كبيراً على مواقع التواصل أكثر نحافة وبابتسامة عريضة وبملامح مختلفة تماماً عما هي عليه الآن.

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وأخذ الجمهور ينشر صورا حديثة لأحلام لمقارنتها بصورتها القديمة، حيث جاء من ضمن التعليقات: "هذا شكلها قبل التجميل اللي ما يعرفها من بداياتها اكيد ما راح يصدق وبيقول فوتوشوب".

وعلّق آخرون: "مسويه فوتوشوب لصورتها بس ومخليه صورته"، "كانت حلوة"، "ممكن نقول هي فترة المراهقة لكن ما كان في شيء اسمه فترة المراهقه ذاك الوقت".

وعبّر مغردون عن تقديرهم للنجمة الإماراتية وعلاقة الحب التي تجمعها بزوجها مبارك الهاجري منذ 22 عامًا، وفق ما كشفت عن مقطع فيديو بثته أخيراً عبر حسابها في إنستغرام، احتفالاً بعيد زواجها.

وللثنائي الشهير 3 أبناء، فاهد ولد عام 2004، وفاطمة ولدت عام 2008، ولولوة عام 2010.

ووفق المعلومات المتداولة فإن أحلام ارتبطت بمبارك الهاجري بعد قصّة حب رومانسيّة؛ إذ تعرفا على بعضهما في بيروت خلال إحياء أحلام حفلة للأونيسكو ضمن الأسبوع الثقافي.

(فوشيا)