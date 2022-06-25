بعد ظهورها بفستان مُثير ومكشوف نوال بري بإطلالة أنيقة.. والمُتابعون: "شو حليانة" (صورة)

نشرت الإعلامية والممثلة نوال بري صورة جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام من جلسة التصوير التي خضعت لها مؤخرا لصالح إحدى المجلات.

وظهرت نوال ببنطال باللون الأزرق مع "توب" مزركش باللون الزهري، وبدت بإطلالة أنيقة.

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A post shared by Nawal Berry / نوال برّي (@nawal.berry)





المتابعون أثنوا على الصورة، مشددين على ان نوال تزداد جمالا حيث علق أحد المتابعين بالقول: "شو حليانة".

وكانت نوال قد تعرضت للانتقادات بعد نشرها مؤخرا صورة ظهرت فيها بفستان زهري مُثير ومكشوف عند منطقة البطن.

يُذكر ان نوال تركت مجال الإعلام ودخلت مجال التمثيل وهي شاركت في مسلسل "عروس بيروت"، كما شاركت في مسلسل "والتقينا" الذي عرض في شهر رمضان على شاشة الـ MTV إلى جانب عدد كبير من الممثلين اللبنانيين.