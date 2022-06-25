رغدة تغيّر شكلها بشكل كبير (صورة)

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بعد غياب لأكثر من سنتين، فاجأت النجمة رغدة متابعيها على السوشيال ميديا بمنشور مطوّل كشفت من خلالها عن سبب اختفائها عن الأنظار الفترة الماضية ومعاناتها النفسية التي عاشت فيها.وظهرت الفنانة السورية في صورة نشرتها عبر الفيسبوك بلوك مختلف بعدما تخلت عن لون شعرها الأشقر وقامت بتغييرها للون الأسود القاتم، فباتت بإطلالة جديدة وغير اعتيادية، خاصة وأنها اشتهرت بخصلات شعرها الشقراء.وأرفقت رغدة الصورة بتعليق كتبت فيه: "بداية أعتذر عن طول البوست للضرورة.. سنتان بالتمام والكمال خاصمت المدن، وتصالحت مع البحر وما فيه والطيور، ورافقت الحيوانات الأليفة.. لا أحد معي في خلوة السنتين إلا الله وكتابه الكريم وكتب أخرى كثيرة في شتى مجالات القراءة، وكذلك أعدت قراءة نفسي فوجدتني قادرة على التسامح والعفو حتى عَمّن آذوني وأساؤوا إليّ، واكتشفت كنزاً من الحياة بعيداً عن كل ما فيها من ماديات.. تقشفت حتى هفهفت روحي وشفت فبت أرى ما لم أراه قبل خلوة السنتين".وأضافت: "صَمت وهُدوء وسلام وأمان، وحده صَوت الموج يَتَضَافر مع ضِفّته وضِفّتي سمعي، وفجأة اضطرني ظرف ما للعودة إلى المدينة بصخبها وأتربتها وكل ما فيها من منغصات لكني كنت شخصاً آخر وروحاً أخرى هادئة تقابل كل ما يعكر مزاجها بصدر رحب، وأتعامل بأريحية وصبر وطول بال مع كل الظروف المستجدة الصعبة والكائنات البشرية المتغيرة للأسوأ بشكل مخيف، وأسامح وأعفو عن أخطاء يومياً وتجاوزات عديدة وروحي تردد لذاتي لا شيء يستحق".