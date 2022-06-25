خمس خطوات لبشرة مشرقة هذا الصيف

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عندما يتعلق الأمر بالبشرة، لا يمكننا أن نعتبر حرارة فصل الصيف والرطوبة عوامل صديقة لنا. تُعد درجات الحرارة العالية من المؤثرات السلبية ليس في مظهر البشرة فحسب، بل في صحتها أيضاً. ويمكنك التخفيف من وطأة العوامل المصاحبة لفصل الصيف، من خلال إضافة خطوات بسيطة الى الروتين اليومي الخاص بك للعناية بالبشرة حتى تضمني إشراقة ونضارة رائعة لهذا الموسم.تشارك ريبيكا تريستون، خبيرة العناية بالبشرة والليزر في دبي، خمس خطوات بسيطة لتحقيق توهج مثالي للبشرة لمحاربة الحرارة العالية خلال فترات الصيف، وهي:طبّقي واقي الشمس باستمرار كل اليوملن ترحم شمس الصيف الحارقة بشرتك، لذا يوصي أطباء الجلد باستخدام واقي الشمس بما لا يقل عن SPF 30 على المناطق المعرّضة للشمس. من الضروري تطبيق الكريم قبل 20 دقيقة من التعرّض لأشعة الشمس، كما عليك وضعه على كل من اليدين والقدمين أيضاً. يساعد الاستخدام المنتظم لواقي الشمس في التقليل من البقع الناتجة من أشعة الشمس، وتجنّب ترهل البشرة والخطوط الدقيقة والتجاعيد. كما من المهم إعادة تطبيق واقي الشمس على مدار اليوم، خاصة إذا أمضيت الكثير من الوقت في الداخل منذ آخر مرة وضعتِه فيها على البشرة.تغلّبي على الحرارة من خلال استخدام بخّاخ الوجهقد تكون البشرة الجافة أسوأ ما يمكن أن يحصل لك خلال أجواء الصيف الحارة. لكي تتجنّبي ذلك، كل ما عليك القيام به هو استخدام بخاخ الوجه الذي يعمل على تجديد البشرة وإنعاشها في غضون ثوانٍ. كما يمنحك توهجاً ندياً مع تأثير جيد في بشرتك. وننصحك بالاحتفاظ ببخاخ الوجه في الثلاجة واستخدامه على مدار اليوم لتنشيط البشرة وتجديدها.احمي شفتيكبشرة الشفاه حساسة جداً وأرقّ بكثير من باقي أجزاء الوجه والجسم، مما يجعلها عرضة لتأثيرات أشعة الشمس القاسية ومكيفات الهواء الجافة. لحُسن الحظ، هناك مرطّب وحماية للشفاه يحتوي على واقٍ للشمس متخصص لمظهر أفضل. ولا تنسي إعادة تطبيقه بانتظام على مدار اليوم.حافظي على الترطيبيمكن أن يؤدي التكييف إلى جفاف بشرتك، لذا فهي تتطلب المزيد من الترطيب خلال الأجواء الحارّة. وبما أننا نستحم أكثر خلال أشهُر الصيف، فذلك يؤدي الى جفاف البشرة، لذا من الضروري ترطيب وجهك وجسمك باستمرار.لا تبالغي في التعرّض للشمسعليك الأخذ في الاعتبار الوقت الذي تقضينه تحت أشعة الشمس والحرص على البقاء في الأماكن المظللة، حيث إن التعرض للشمس لمدة 5-20 دقيقة كافٍ للإضرار ببشرتك. غطّي رأسك بقبّعة واسعة الحواف وضعي نظارات واقية من الأشعة فوق البنفسجية لحماية بشرة وجهك وعينيك، واستخدمي مظلّة تحميكِ من ضرر أشعة الشمس المباشرة.