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المرأة

3 خلطات صيفية بالزبادي للعناية بالبشرة والشعر

Lebanon 24
25-06-2022 | 23:00
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يتميّز الزبادي بملمسه الكريمي وصيغته الكثيفة الغنيّة بالفيتامينات والمعادن، مما يجعل منه مكوناً مثالياً للعناية التجميليّة في فصل الصيف. تعرّفوا فيما يلي على 3 خلطات تسهّل إدراجه في روتين العناية بالبشرة والشعر.
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يحتوي الزبادي في تركيبته على الماء، والدهون، والفيتامينات من فئة A، وB2، وD، إضافة إلى الكالسيوم، والبروتينات، والمعادن، مما يجعل منه مكوناً شديد الترطيب للبشرات الجافة، أما غناه بالحمض اللبني فيُعزّز مفعوله الطبيعي المقشّر والقابض للمسام فيما يؤمّن استعماله كقناع إعادة النضارة والحيوية إلى البشرة، ويُساهم في تنقية فروة الرأس الدهنيّة. للحصول على أفضل النتائج في هذا المجال، يجب استعمال الزبادي الكامل الدسم بصيغته الكريميّة المناسبة لتحضير الخلطات التجميليّة.
مقشّر ناعم للوجه
يلعب الحمض اللبني الموجود في الزبادي دورا مقشّرا طبيعيا للبشرة كما يساعد على انقباض المسام والحدّ من الإفرازات الزهميّة. لتحضير هذا المقشّر تحتاجون إلى مكونين فقط: مقدار فنجان من الزبادي وملعقة كبيرة من عصير الليمون. على أن يتمّ خلطهما جيداً للحصول على تركيبة متجانسة يتم تطبيقها على الوجه والعنق مع الابتعاد عن محيط العينين.

يُنصح بترك الخليط لمدة 15 دقيقة على البشرة قبل تدليكها لبضع دقائق ثم شطفه بالماء. يمكن استعمال هذا التقشير مرة أسبوعياً.

قناع يشدّ بشرة الوجه
يتميّز هذا القناع بغناه بالبروتينات التي تغذّي البشرة وتملّس التجاعيد. لتحضيره تحتاجون إلى 3 مكونات فقط: مقدار فنجان من الزبادي، بياض حبتين من البيض، وملعقة كبيرة من العسل. ابدأوا بخفق بياض البيض قليلاً ثم أضيفوا إليه الزبادي والعسل قبل متابعة الخفق للحصول على مزيج متجانس.

يتمّ وضع هذا القناع بطبقة سميكة على بشرة الوجه، والعنق، ومنطقة أعلى الصدر. ويُترك لمدة 15 دقيقة قبل شطفه جيداً ثم تطبيق كريم مرطب على البشرة. يُنصح باستعماله مرة أسبوعياً.
خلطة منقّية لفروة الرأس
يلعب الزبادي دورا منقّيا ومهدئا لفروة الرأس الحساسة، يكفي خلط مقدار فنجان من الزبادي مع حبة من البيض، و5 نقاط من زيت شجرة الشاي الأساسي للحصول على قناع يُطبّق قبل الشامبو على فروة الرأس والشعر الرطب. يُغلف الشعر بعد تطبيقه بقبعة حمام بلاستيكيّة ويُترك لمدة نصف ساعة.

يُنصح بشطف هذا القناع بالماء الفاتر قبل غسل الشعر بالشامبو، على أن يتم تطبيقه مرة أو مرتين في الشهر للاستفادة من مفعوله المنقّي والمهدئ.
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