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المرأة

بفستان ملوكي وبأجواء فخمة.. ملكة جمال لبنان السابقة بيرلا حلو تدخل القفص الذهبي (فيديو وصور)

Lebanon 24
25-06-2022 | 12:43
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دخلت ملكة جمال لبنان السابقة بيرلا الحلو اليوم السبت 25 حزيران القفص الذهبي حيث تزوجت من الشاب مارسيل طالب.

 

وانتشرت صور وفيديوهات من المناسبة، حيث ظهرت بيرلا بفستان زفاف ملوكي من توقيع المصمم اللبناني نيكولا جبران.

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وجرت مراسم الزفاف في "شاتو رويس" وذلك بحضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء.

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ونشرت بيرلا صورا عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام وهي تتحضر لليوم الكبير حيث ظهرت بروب أبيض قبل استعدادها للزفاف.

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وكانت بيرلا أعلنت مؤخرا بدء العدّ العكسي لتوديع العزوبيّة ودخول القفص الذهبي، في منشورٍ عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستغرام.

 

وأطلّت في الفيديو وهي تختار فستان زفافها، وعلّقت بالقول "جاهزة للزواج بفستان رائع يحمل توقيع المصمم العالمي المذهل نيكولا جبران. فليبدأ العدّ التنازلي".

A post shared by Perla Helou | بيرلا حلو (@perlahelou)

 

 
 

يذكر أن بيرلا استطاعت أن تحصد لقب ملكة جمال لبنان خلال عام 2017، ومثلت بلدها في مسابقة ملكة جمال العالم، وتم اختيارها ضمن أجمل 40 ملكة جمال في هذا العام.

المصدر: "رصد" لبنان 24

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