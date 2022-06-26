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المرأة
جريمة داخل مطعم... فنانة شابة تُقتل رمياً بالرصاص!
Lebanon 24
26-06-2022
|
02:00
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أفادت السلطات الأمنية المكسيكية، عن مقتل المطربة يرما ليديا البالغة من العمر 21 عاما، في مطعم "سونتوري ديل فالي" جنوبي مكسيكو سيتي، على يد زوجها خيسوس هيرنانديز ألكوسر صاحب الـ79 عاما.
ووفق شهود، فقد أطلق ألكوسر الرصاص على ليديا 3 مرات، وحاول الهرب من موقع الحادث.
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وحسبما ذكرت صحيفة "إل يونيفرسال" المكسيكية، فإن ألكوسر دخل في مشاجرة مع ليديا قبل أن يطلق عليها النار، ويحاول الفرار برفقة أحد حراسه "بعد محاولته رشوة الشرطة".
ولا تزال دوافع ارتكاب ألكوسر للجريمة غامضة، إلا أن الشرطة المكسيكية أكدت أنه جرى اعتقال المتهم برفقة امرأة أخرى كانت معه وقت إطلاق النار على ليديا، مشيرة إلى "قضايا ابتزاز سابقة" في ملف الزوج.
وسبق للفنانة الراحلة المشاركة في عروض "غرانديوزا 12"، وهي سلسلة حفلات موسيقية تقام في كل من المكسيك والولايات المتحدة، تجمع مطربين من أميركا الوسطى والجنوبية.
(سكاي نيوز)
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