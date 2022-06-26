Advertisement

المرأة

جريمة داخل مطعم... فنانة شابة تُقتل رمياً بالرصاص!

Lebanon 24
26-06-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-965690-637918243246720183.jpg
Doc-P-965690-637918243246720183.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت السلطات الأمنية المكسيكية، عن مقتل المطربة يرما ليديا البالغة من العمر 21 عاما، في مطعم "سونتوري ديل فالي" جنوبي مكسيكو سيتي، على يد زوجها خيسوس هيرنانديز ألكوسر صاحب الـ79 عاما.

ووفق شهود، فقد أطلق ألكوسر الرصاص على ليديا 3 مرات، وحاول الهرب من موقع الحادث.
Advertisement

وحسبما ذكرت صحيفة "إل يونيفرسال" المكسيكية، فإن ألكوسر دخل في مشاجرة مع ليديا قبل أن يطلق عليها النار، ويحاول الفرار برفقة أحد حراسه "بعد محاولته رشوة الشرطة".

ولا تزال دوافع ارتكاب ألكوسر للجريمة غامضة، إلا أن الشرطة المكسيكية أكدت أنه جرى اعتقال المتهم برفقة امرأة أخرى كانت معه وقت إطلاق النار على ليديا، مشيرة إلى "قضايا ابتزاز سابقة" في ملف الزوج.

وسبق للفنانة الراحلة المشاركة في عروض "غرانديوزا 12"، وهي سلسلة حفلات موسيقية تقام في كل من المكسيك والولايات المتحدة، تجمع مطربين من أميركا الوسطى والجنوبية.
 
(سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
05:00 | 2022-06-26
23:00 | 2022-06-25
16:48 | 2022-06-25
16:00 | 2022-06-25
15:30 | 2022-06-25
14:00 | 2022-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website