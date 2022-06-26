إلغاء حفل نوال الكويتية بعد تعرضها لوعكة صحية

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تعرضت الفنانة نوال الكويتية لوعكة صحية طارئة أدت إلى تأجيل حفلها المنتظر ضمن فعاليات موسم جدة، بالمملكة العربية السعودية والذي كان مقرراً في 1 يوليو القادم.وأعلنت عن هذا الخبر من خلال صفحاتها على السوشيال ميديا، وشاركت منشوراً توضيحياً لطمأنة جمهورها عن حالتها الصحية، وجاء في التعليق على المنشور: "نود التنويه بتعذّر مشاركة قيثارة الخليج نوال الكويتية وذلك بسبب تعرضها لوعكة صحية طارئة وبذلك سيتم استرجاع كافة المبالغ المستحقة لمشتري التذاكر ونتمنى الصحة والسلامة العاجلة للفنانة نوال الكويتية".وكذلك غردت عبر تويتر بتغريدة كتبت فيها: "جمهوري الحبيب أعتذر منكم لعدم قدرتي على إِقامة حفل جدّة بسبب وعكة صحّية خفيفة أمر بهِا وأرجو تقبّل اِعتذاري واشوفكم على خير وعلى حب".كما أعلنت شركة "روتانا" عن إلغاء الحفل وإعادة ثمن البطاقات للجمهور، ونشرت إعلانا عبر حسابها في "إنستغرام"،وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع وحاولوا الاطمئنان عن صحة نوال، متمنيين لها الصحة والسلامة لها.وكانت النجمة الكويتية حرصت على التسويق لحفلها في جدة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، معبّرة عن شوقها للجمهور والمسرح.