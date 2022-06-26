بعد وفاة زوجها بنوبة قلبية.. الفنانة السورية الشهيرة تؤكد خطوبتها: رجل أعمال اماراتي معروف

أكدت الممثلة السورية، سوزان نجم الدين، خبر خطبتها من رجل أعمال، لكن رفضت ذكر أسمه. كما رفضت سوزان ذكر المزيد من التفاصيل عن متى كان موعد خطبتها، ولكنها أكدت الخبر. وتحدثت سوزان نجم الدين عن خطيبها خلال لقاء تلفزيوني وأكدت فيه أن خطيبها هو رجل أعمال سوري الأصل ويحمل الجنسية الإماراتية، وأشارت إلى أن خطيبها لا يرغب في أن تتحدث عنه كثيرًا لوسائل الإعلام. وتابعت سوزان نجم الدين في حديثها أنها تعرفت على خطيبها بينما كانت في طريقها إلى باريس، على متن الطائرة، قائلة: "صارت شرارة الحب من أول نظرة". فيما أجابت الممثلة السورية سوزان نجم الدين عن سؤال مقدم البرنامج بأنها ربما تكون عروس 2022، إلا إذا صار شيء ما غير محسوب، كاشفة الحرف الأول من اسم خطيبها حيث قالت إنه يبدأ بحرف الـ "ب".

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يُذكر أنّ زوج سوزان نجم الدين السابق توفي قبل سنتين في اميركا بعد اصابتة بنوبة قلبية.