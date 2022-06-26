أسرار يخفيها الأزواج وتهدم الزواج.. احذري منها

Advertisement

الصدق والشفافية من أساسيات الزواج الصحي الناجح، بالتأكيد هناك أسرار شخصية قد يحتفظ بها أحد الزوجين لأنها لا تؤثر على الآخر ولا تعنيه، ولكن يجب أن نفرّق بين الأسرار التي تندرج تحت مصطلح الخصوصية، والأسرار التي تحوّل العلاقة إلى علاقة غير صحية، وتهدم الزواج.تابعي القراءة وتعرفي إلى الأسرار التي يخفيها الأزواج عن أزواجهم، وتؤدي إلى هدم الزواج.1- إخفاء الشعور بالتعاسةقد يخفي أحد الزوجين شعوره بالتعاسة في العلاقة، خشية جرح مشاعر شريك حياته، لكن ذلك يقضي على أي فرصة لإصلاح المشكلة واستعادة السعادة في الزواج، ومع مرور الوقت يتضخم الشعور بالتعاسة ويصبح من المستحيل استكمال الزواج.2- إخفاء القرارات الماليةالقرارات المالية مثل الميزانية وبنود الإنفاق وتحديد الأولويات، يجب أن تكون مشتركة بين الزوجين، وانفراد أحد الزوجين بالقرارات المالية مع إبقائها سراً، يكسر الثقة في العلاقة، فهو بشكل أو بآخر يتعامل بخبث وتخوين للطرف الآخر، ما يسبب فجوة كبيرة بين الزوجين.3- إخفاء الخلافاتبنيّة سليمة، قد يخفي أحد الطرفين خلافه مع شريك حياته، إذ يعتقد البعض أن الخلافات قد تنتهي مع الوقت من تلقاء نفسها، بينما يزيد الوقت الخلافات سوءاً، فإخفاء الخلافات يقضي على فرص الوصول إلى حلول، وخلق انسجام حقيقي وتفاهم بين الزوجين.4- إخفاء العلاقات السابقةالعلاقات السابقة جزء من الخصوصية، ولكن ليس مطلقاً، بمعنى أن تفاصيل العلاقات السابقة يعد أمراً شخصياً يمكن الاحتفاظ به لخصوصيته، ومن أجل حماية خصوصية الشركاء السابقين، ولكن لا يجب إخفاء العلاقات برمّتها وكأنها لم تكن، فالشريك الحالي من حقه أن يعلم الخطوط العريضة للعلاقات السابقة، حتى يبني ثقته على أساس سليم. واكتشاف أن شريك الحياة أخفى علاقة سابقة له، يضرب الثقة في المقتل، وقد يسبب تدمير العلاقة بين الزوجين.