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المرأة

جلست حافية على الارض.. نانسي عجرم تشارك جمهورها بهذه الصورة

Lebanon 24
26-06-2022 | 10:42
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نشرت النجمة نانسي عجرم صورة جديدة لها من كواليس تصوير كليبها الجديد، خلال فترة الاستراحة.
 
وبدت عجرم باطلالة عفوية كعادتها، حيث جلست حافية على الارض في أحد الحدائق وهي تقرأ كتاباً.
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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نانسي عجرم

كليب

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