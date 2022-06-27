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المرأة
ما حقيقة دخول ياسمين صبري بعلاقة حب جديدة مع ممصل شهير؟
Lebanon 24
27-06-2022
|
05:00
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أثار خبر وجود قصة حب جديدة تعيشها الممثلة المصرية ياسمين صبري مع زميلها أحمد عز، بعد طلاقها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، الجدل.
لكن التفاصيل، تبيّن أن هذا الخبر لا يتعدّى كونه فيلم سيجمع بين النجمين فقط لا غير، وهو تحت عنوان “صقر المحروسة”.
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وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد علاء الديب، ويشهد قصة حب أسطورية ستجمع بين أحمد عز وياسمين صبري خلال أحداث الفيلم، حيث يجسد عز في العمل شخصية فارس من العصر الإسلامي.
يُذكر أنّ هذا أولى أفلام ياسمين بعد انفصالها عن زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.
(العراب)
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