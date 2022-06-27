ما حقيقة دخول ياسمين صبري بعلاقة حب جديدة مع ممصل شهير؟

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أثار خبر وجود قصة حب جديدة تعيشها الممثلة المصرية ياسمين صبري مع زميلها أحمد عز، بعد طلاقها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، الجدل.لكن التفاصيل، تبيّن أن هذا الخبر لا يتعدّى كونه فيلم سيجمع بين النجمين فقط لا غير، وهو تحت عنوان “صقر المحروسة”.وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد علاء الديب، ويشهد قصة حب أسطورية ستجمع بين أحمد عز وياسمين صبري خلال أحداث الفيلم، حيث يجسد عز في العمل شخصية فارس من العصر الإسلامي.يُذكر أنّ هذا أولى أفلام ياسمين بعد انفصالها عن زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.