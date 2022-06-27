Advertisement

المرأة

ما حقيقة دخول ياسمين صبري بعلاقة حب جديدة مع ممصل شهير؟

Lebanon 24
27-06-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-965967-637919096444750711.jpeg
Doc-P-965967-637919096444750711.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثار خبر وجود قصة حب جديدة تعيشها الممثلة المصرية ياسمين صبري مع زميلها أحمد عز، بعد طلاقها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، الجدل.

لكن التفاصيل، تبيّن أن هذا الخبر لا يتعدّى كونه فيلم سيجمع بين النجمين فقط لا غير، وهو تحت عنوان “صقر المحروسة”.
Advertisement

وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد علاء الديب، ويشهد قصة حب أسطورية ستجمع بين أحمد عز وياسمين صبري خلال أحداث الفيلم، حيث يجسد عز في العمل شخصية فارس من العصر الإسلامي.

يُذكر أنّ هذا أولى أفلام ياسمين بعد انفصالها عن زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.
 
(العراب)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
08:00 | 2022-06-27
07:20 | 2022-06-27
04:03 | 2022-06-27
03:20 | 2022-06-27
02:42 | 2022-06-27
02:22 | 2022-06-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website