بعد ظهورها وهي ترقص "الزوربا" اليونانية.. داليدا خليل بفستان مكشوف وشفاف (صور)

نشرت الممثلة داليدا خليل صورا عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام ظهرت فيها خلال حضورها أحد الأعراس، حيث ارتدت فستان مميزا باللونين الأزرق والبيج، بكتف واد ومكشوف عند منطقة البطن وفي الأسفل تميز بقماشة من الموسلين الشفاف.

واعتمدت داليدا تسريحة الضفائر.

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A post shared by 𝑫𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂 𝑲𝒉𝒂𝒍𝒊𝒍 (@dalidakhalilofficial)





ونالت إطلالة داليدا الكثير من الاستحسان لدى المتابعين.

وكان انتشر مؤخرا فيديو لداليدا وهي ترقص رقصة "الزوربا" اليونانية في أحد مطاعم بيروت.