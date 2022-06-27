نجوى كرم تعيد ارتداء 3 فساتين من التسعينات.. هكذا أطلت (فيديو)

أصدرت النجمة نجوى كرم، فيديو كليب لأغنيتها الجديدة "حلوة الدني" وخطفت الأنظار بإطلالاتها المتعددة، والمُفعمة بالحيوية المناسبة مع أجواء، وكلمات الأغنية.



لكن ما لفت الأنظار أكثر إلى إطلالات نجوى كرم، أنها استعانت بـ3 فساتين قد ظهرت بها من قبل في فترة التسعينيات، ما أثار جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعد ساعات قليلة من طرح الفيديو كليب.

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وأطلت نجوى كرم في أول لقطة من كليب أغنية "حلوة الدني" بفستان أسود، كانت قد نشرت له صورة قبل طرح الفيديو كليب لتشويق جمهورها، ويعود الفستان الطويل المزين بالفصوص الملونة اللامعة إلى عام 1992، حيث ارتدته حينها في مهرجان قرطاج، وكان من تصميم المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب.



أما اللقطة الثانية من الفيديو كليب، فخطفت فيها شمس الأغنية العربية الأنظار بفستان أزرق فاتح مزين بفصوص لامعة على الكمين، وقد ظهرت به أيضاً في إحدى الحفلات في فترة التسعينيات، وتعود الإطلالة الثالثة القديمة، التي استعانت بها نجوى في أحدث أعمالها، إلى عام 1995، حيث ارتدت هذا الفستان في معرض دمشق الدولي، وهو من تصميم إيلي صعب أيضاً.