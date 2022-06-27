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المرأة

نسليهان تعاني من الاكتئاب بسبب نتفليكس

Lebanon 24
27-06-2022 | 14:00
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أنهت نسليهان أتاغول نجمة "ابنة السفير" تصوير فيلمها السينمائي الجديد "آه بيليندا" الذي تشارك به للمرة الأولى على شاشة منصة نتفليكس العالمية بعد العديد من المشاريع الفنية المؤجلة بينهما.

إعلان بيليندا
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وذكر أحد المواقع الإلكترونية التركية أن قصة فيلم "آه بيليندا" تدور أحداثها حول ممثلة شابة تدعى سيفيلاي، لديها شخصية قوية وتعيش حياة الحرية وتكره الحياة الأسرية بشكل عام، وبينما كانت تمثل دور ربة منزل لديها طفلان في حملة إعلانية لشامبو يدعى "بيليندا"، وخلال البروفات الخاصة بالإعلان فوجئت سيفيلاي باختفاء المسرح وفريق العمل لتعيش الإعلان وكأنه حقيقة فهي الآن هاندان ربة المنزل التي تعيش حياة أسرية مع زوجها والطفلين، ولم يعد أحد يعرف سيفيلاي حتى إن أسرتها تظن أنها تعاني من الاكتئاب فتبدأ رحلة سيفيلاي للبحث عن حقيقتها وإثبات شخصيتها الحقيقية.
ويجسّد سركان تشاي دور حبيب سيفيلاي بينما يجسد نجيب ميملي دور زوج هاندان بالإعلان.

زيارة أوغلو
وكان قادير أوغلو قد قام بزيارة زوجته نسليهان قبل أيام قبل نهاية تصوير العمل ونشر صوراً خاصة له من داخل موقع التصوير تجمعه بفريق عمل الفيلم.
المصدر: نواعم
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