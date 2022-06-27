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المرأة

نصيحة غريبة من فنانة معروفة للمنتحرين من أجل الحب... ماذا قالت لهم؟

Lebanon 24
27-06-2022 | 16:00
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نشرت الفنانة زينة على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام"، منشوراً وجهت من خلاله نصيحة غريبة للشباب الذين يفكرون في الانتحار بسبب الحب أو رفض الفتيات الارتباط بهم، بعد أن انتشرت حوادث الانتحار مؤخرا بشكل كبير.
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وكتبت زينة قائلة: "معلش الناس اللي بتنتحر علشان بتحب حد وتموت نفسها بسبب رفض الجواز، بتغضبوا ربنا علشان بني آدم أو بني آدمة، ممكن لو اتجوزتوه تندموا طول عمركم وتتمنوا الموت علشان تخلصوا من وشه وعشرته الكريهة".

(لها)
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