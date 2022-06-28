مُجدداً جويل مردينيان تنشر صورا داخل حوض السباحة.. وابنها الصغير يأسر القلوب

نشرت مقدمة البرامج وخبيرة التجميل جويل مردينيان صورا عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيها وهي تعلم ابنها "نيثان" السباحة.

ولفت المتابعون العلاقة المميزة التي تربط جويل بأبنائها ولاسيما "نيثان"، وحرصها على الاهتمام بكل تفاصيل حياتهم.

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A post shared by Joelle Mardinian (@joellemardinian)





وكانت جويل أثارت الجدل مؤخرا بظهورها بفستان قصير ملون شبهه البعص بخارطة العالم.