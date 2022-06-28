7 طرق لإظهار حبك لأطفالك دون استخدام كلمات

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إظهار الحب لأطفالك مهم، ومن السهل على معظم الأمهات قول "أنا أحبك"، لكن إظهار الحب بدون كلمات لا يقل أهمية عن إظهاره باستخدام الكلمات. تابعي القراءة وتعرفي إلى 7 طرق لإظهار الحب لأطفالك دون استخدام الكلمات.1- عانقي أطفالكبغض النظر عن أعمار أطفالك، فإنهم يحتاجون إلى تجربة المودة الجسدية المناسبة منك، وهو ما يقدمه العناق بمثالية. كلما تقدم أطفالك في السن، ستحتاجين إلى معرفة وقت وكيفية عناقهم جيداً، وحتى لو شعروا بالإحراج، فافعلي ذلك على أي حال، فاللمسة الجسدية المناسبة أمراً بالغ الأهمية لإظهار الحب.2- أنصتي لأطفالكربما تختلف أنشطة واهتمامات أطفالك عن اهتماماتك، ولكن هذا لا ينفي ضرورة الاستماع لهم عندما يتحدثون عن شغفهم واهتماماتهم.قاتلي رغبتك في مقاطعة أطفالك أو إخبارهم بأن ما يقولونه ليس ممتعاً بالنسبة إليكِ، وأنصتي لهم باهتمام، فهذا يعني أنكِ تحبينهم وتهتمين لأمرهم.3- أرسلي لأطفالك المقاطع المضحكةالمقاطع المضحكة والرسوم الساخرة هي إحدى الطرق العصرية للتواصل، والتي تشعر أطفالك بالقرب منكِ، وبمحبتك لهم، لأنكِ مهتمة بمشاركتهم الضحك.4- احضري المناسبات المهمة لأطفالكليس مهماً أن تكوني مستمتعة بالأنشطة التي يمارسها أطفالك، أو بأوقات مناسباتهم المهمة، ولكن المهم أن تكوني حاضرة حتى يشعروا بدعمك، وأنكِ أكبر المشجعين لهم، وهذا دليل قوي على حبك الكبير لهم، واهتمامك بهم.5- تذكري أطفالكاشتري لأطفالك الأغراض التي أخبروكِ أنهم يحبونها، أعدي لهم وصفة طعام كانوا يرغبون في تجربتها، التقطي صورة لهم وأرسليها لهم مع رسالة نصية، هذه اللفتات تشعر أطفالك بأنكِ تهتمين لأمرهم وأنكِ تفكرين فيهم باستمرار، وهذا دليل قوي على الحب.6- اصطحبي أطفالك معكِمن الطبيعي أن تكون لكِ أنشطة مستقلة عن الأسرة، ولكن هناك أنشطة تستمتعين بها، ويمكنكِ أيضاً اصطحاب أطفالك معكِ ليشاركوا معكِ المتعة أو حتى بغرض التعرف إلى هذه الأنشطة.لا تترددي في اصطحاب أطفالكِ معكِ إلى عرض مسرحي أو حفلة موسيقية، أو حفل مناسب لوجودهم، فمشاركة شيء تحبينه معهم، هو دليل على حبك لهم، وأنكِ تقدرين قيمة وجودهم معكِ.7- ابتسمي لأطفالكالابتسامة في وجوه أطفالك هي أقوى طريقة للتعبير عن حبك لهم دون استخدام كلمات، فتحلّي بابتسامة رقيقة وحنونة مع أطفالك.