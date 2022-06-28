5 نصائح للحصول على بشرة شبابية

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يمكن للعلاجات الطبيعية والأعشاب، التي تحتوي على تركيبات مضادة للشيخوخة، مساعدتكِ في ذلك، حيث تشتهر الأعشاب بالمعادن، والمواد التي تحافظ على صحة البشرة وجمالها وتحسنها. علاوة على ذلك، توفر الحماية الخلوية المضادة للأكسدة، والخصائص المضادة للالتهابات، والمضادة للإجهاد، والتي يمكن أن تمنع علامات الشيخوخة.1 . تجنب تعابير الوجه المتكررةيجب تجنب تعابير الوجه المتكررة، فانقباض العضلات الأساسية عندما تقومين بتعبير وجه، عندما تتقلص نفس العضلات بشكل متكرر بمرور الوقت، تصبح الخطوط دائمة، ما يؤدي إلى ظهور التجاعيد.2 . اتبعي روتيناً مناسباً للعناية بالبشرةتشيخ بشرتك بسرعة، إذا لم تتبعي روتيناً مفيداً ومناسباً، يضمن تنظيف البشرة بلطف باستخدام منظف عشبي معتدل للوجه بشرة متوهجة وصحية، ويعد استخدام واقي الشمس أمراً ضرورياً لمنع ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، لأن التعرض المطول للأشعة الضارة يتسبب في تلف الجلد، ويمكن أن يضر بنسيج بشرتكِ وصحتها.3 . العناية بالبشرةالعناية المستمرة والدورية بالبشرة تساعدكِ في الحفاظ على شباب ونضارة البشرة، وتجنب التجاعيد والشيخوخة، خاصة العناية الأسبوعية أو الشهرية، التي تتكون من جلسات التدليك بالزيت الدافئ، والمرطبات العميقة للبشرة، وجلسات التنظيف والتقشير اللطيف التي تجدد حيوية الجلد، وتجعل البشرة أكثر تنفساً.4 . زيادة كمية المياه التي تتناولينهايحافظ الماء على ترطيب جسمكِ وانتعاشه، كما أنه يساعد في مرونة الجلد، فإن الأشخاص الذين يشربون الكثير من الماء، يكون لديهم عدد أقل من الندبات والتجاعيد والخطوط الرخوة، وتظهر عليهم علامات تقدم العمر أقل من الذين يشربون كميات أقل من الماء.5 . الكركمثبت أن الكركم يعزز المناعة، ويعالج الجروح، ويخفف الألم، ويمكن أن يعزز إشراق البشرة، ويجعل المرء يبدو أصغر سناً، حيث يحتوي الكركمين الموجود في هذه العشبة على خصائص مضادة للشيخوخة، تساعد في محاربة الجذور الحرة، وحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.لذا، حافظي على استخدام الكركم في مشروباتكِ اليومية، أو في الماسكات الطبيعية التي تطبقينها على بشرتكِ، للحصول على فوائد لا حصر لها.