أول ظهور لريتا حرب بعد خضوعها لعملية زرع عظم... هكذا بدت!

بعد عملية زرع العظم بإجري لتثبيت اول عملية بعد الحادث من ٦ اشهر وبعد المضاعفات اللي صارت معي و٢١ يوم بالمستشفى ..أخيراً اليوم طلعت وبكمّل فترة العلاج بالبيت🙏🏻❤️وهيدي صورتي مع بنتي ميشيل اول ما طلعت☺️ pic.twitter.com/WVIlSBptsw
— rita harb ريتا حرب (@Rita_Harb) June 26, 2022
بعد عملية زرع العظم بإجري لتثبيت اول عملية بعد الحادث من ٦ اشهر وبعد المضاعفات اللي صارت معي و٢١ يوم بالمستشفى ..أخيراً اليوم طلعت وبكمّل فترة العلاج بالبيت🙏🏻❤️وهيدي صورتي مع بنتي ميشيل اول ما طلعت☺️ pic.twitter.com/WVIlSBptsw