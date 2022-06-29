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المرأة

أول ظهور لريتا حرب بعد خضوعها لعملية زرع عظم... هكذا بدت!

Lebanon 24
29-06-2022 | 05:00
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أعلنت الممثلة ريتا حرب خروجها من المستشفى بعد خضوعها لعملية جراحية جديدة نتيجة تبعات حادث السير الذي تعرضت له قبل أشهر.

ونشرت ريتا صورة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وظهرت فيها برفقة ابنتها بعد خروجها من المشفى وقالت في تعليقها على الصورة: "بعد عملية زرع العظم بإجري لتثبيت اول عملية بعد الحادث من ٦ اشهر وبعد المضاعفات اللي صارت معي و٢١ يوم بالمستشفى..أخيراً اليوم طلعت وبكمّل فترة العلاج بالبيت وهيدي صورتي مع بنتي ميشيل اول ما طلعت".
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وتفاعل عدد كبير من الجمهور والمتابعين وزملاء ريتا مع الصورة وتمنوا لها الشفاء العاجل.

(سيدتي)
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