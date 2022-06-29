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فيديو
بعدما قتلها زوجها بأبشع الطرق... إنتشار فيديو لشيماء جمال طالبت فيه الزوجات بالهرب من منازلهن "قبل القتل" (فيديو)
Lebanon 24
29-06-2022
|
08:00
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للإعلامية الراحلة شيماء جمال التي قضت نحبها رمياً بالرصاص على يد زوجها، وتحدثت فيه عن تعرُّض الزوجات للعنف الأسري، وقدمت نصيحة لهن بالهروب سريعاً من منزل الزوجية؛ خشية تطور الصدام للقتل.
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شيماء ظهرت في الفيديو لمناقشة قضية تعرُّض الزوجات للعنف البدني على يد الأزواج وقالت: "لحد امتى حتفضلي مستحملة، حتقعدي لغاية ما تتقتلي، اهربي بسرعة وسيبي الجمل بما حمل، فكري في نفسك بس، لأنك كدة كدة حتموتي".
وقالت إن نصيحتها الدائمة لأي زوجة تتعرض للضرب "اهربي" متنتظريش الموت، ليه نوصل إننا نمسك سكينة ونقعد نذبح في بعض، لو استحالت العشرة مع الزوج اهربي ومتسمعيش كلام حد ولا أهلك.
شيماء لم تنفذ النصيحة على نفسها، حيث عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة، على جثتها مدفونة داخل فيلا بالمنصورية، بعد أن ورد بلاغ يفيد بتغيبها منذ ثلاثة أسابيع.
(سيدتي)
المرأة
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