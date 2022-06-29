Advertisement

فيديو

بعدما قتلها زوجها بأبشع الطرق... إنتشار فيديو لشيماء جمال طالبت فيه الزوجات بالهرب من منازلهن "قبل القتل" (فيديو)

Lebanon 24
29-06-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-966721-637920814864066715.jpg
Doc-P-966721-637920814864066715.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للإعلامية الراحلة شيماء جمال التي قضت نحبها رمياً بالرصاص على يد زوجها، وتحدثت فيه عن تعرُّض الزوجات للعنف الأسري، وقدمت نصيحة لهن بالهروب سريعاً من منزل الزوجية؛ خشية تطور الصدام للقتل.
Advertisement

شيماء ظهرت في الفيديو لمناقشة قضية تعرُّض الزوجات للعنف البدني على يد الأزواج وقالت: "لحد امتى حتفضلي مستحملة، حتقعدي لغاية ما تتقتلي، اهربي بسرعة وسيبي الجمل بما حمل، فكري في نفسك بس، لأنك كدة كدة حتموتي".
 
وقالت إن نصيحتها الدائمة لأي زوجة تتعرض للضرب "اهربي" متنتظريش الموت، ليه نوصل إننا نمسك سكينة ونقعد نذبح في بعض، لو استحالت العشرة مع الزوج اهربي ومتسمعيش كلام حد ولا أهلك.

شيماء لم تنفذ النصيحة على نفسها، حيث عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة، على جثتها مدفونة داخل فيلا بالمنصورية، بعد أن ورد بلاغ يفيد بتغيبها منذ ثلاثة أسابيع.
 
(سيدتي)

المرأة

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
10:45 | 2022-06-29
05:00 | 2022-06-29
04:00 | 2022-06-29
03:22 | 2022-06-29
02:25 | 2022-06-29
00:23 | 2022-06-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website