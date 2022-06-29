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المرأة

"لتحقيق نتائج سريعة": هيفا وهبي تتألم خلال "جلسة مساج "! (فيديو)

Lebanon 24
29-06-2022 | 00:23
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فاجأت الفنانة هيفا وهبي الجمهور بتوثيقها جلسة التجميل التي خضعت لها Lipo massage للحفاظ على رشاقتها.

 

ويبدو أن هذا التوثيق جاء للترويج للمركز الذي أجرت فيه هيفا جلسة التجميل، مشيرة إلى أن التقنية التي استخدمها الخبير خلال الجلسة، تلقى رواجا كبيرا بين النساء والرجال؛ لأنها تحقق النتائج الملموسة في وقت قصير.

 

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وعلقت هيفا بالقول: "أنا سعيدة جدا بجسمي المثالي"

 

وظهرت هيفا وهي مستلقية على السرير، مرتدية جامبسوت أبيض خاص للخضوع لهذه التقنية، إذ بدا واضحا الألم الذي كانت تشعر به عندما كانت تلامس الآلة جسمها.

 

ورغم الألم الذي كانت تشعر به إلا أنها كانت سعيدة بهذه التجربة، خاصة أنها من النجمات اللواتي يحرصن دوما على المحافظة على شكلهن الخارجي.

A post shared by Fat2Fit Clinic LB™ (@fat2fit)

 

 
 

وتفاعل المتابعون مع هذا الفيديو، إذ عبروا عن سعادتهم بالعفوية التي تتمتع بها هيفا وكشفها للطريقة التي تعتمدها للحفاظ على شباب ورشاقة جسمها.

(فوشيا)

 

 

 

 

 

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