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المرأة

مُتابعة تسخر من ملكة جمال لبنان 2007 بسبب وزنها الزائد.. وهكذا ردت الأخيرة عليها (فيديو)

Lebanon 24
29-06-2022 | 02:25
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تعرّضت ملكة جمال لبنان السابقة نادين ويلسون نجيم للتنمر وذلك بسبب زيادة وزنها في الفترة الأخيرة.

 

نادين نشرت فيديو عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيه داخل صالون تجميل وأظهرت تعليق إحدى المتابعات عليه وصفتها بـ "البقرة" وذلك نظرا لاكتسابها الوزن.

 

وعلقت نادين على الأمر بالقول: "لم انشر الأمر لاكتساب تعاطف المتابعين بل لأظهر لكل انسان تعرض للتنمر ان الكلمات لا قيمة لها أو قوة ما لم يمنحها هو القوة".

 

وتابعت: "لقد تعلمت وتأكدت من أن 90% من الوقت ان هذه الكلمات تأتي من الأذى أو الصدمة أو من النقص الشديد في حب الذات."

 

وختمت نادين بالقول: "لديك الشياطين الخاصة بك للتغلب عليها ورحلة لعبور. ليس هناك حاجة لإحداث المزيد من الأذى في هذه العملية."

 

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A post shared by Nadine njeim-نادين نجيم (@nadinewnjeim)


 

يُذكر ان نادين انتخبت ملكة جمال لبنان عام 2007.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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