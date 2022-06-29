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المرأة

كيف تعرفين إذا كان روتين العناية ببشرتك ناجحاً؟

Lebanon 24
29-06-2022 | 16:00
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بلا شك إن نظام العناية بالبشرة مكلفٌ أحياناً، ويحتاج للوقت أيضاً والاستمرارية فيه، لكن يبقى السؤال الأهم: كيف يمكنكِ معرفة ما إذا كان يعمل بالفعل؟ وما إذا كانت جهودكِ لا تذهب سدى؟
بحسب خبراء العناية بالبشرة، إن الأمر يستغرق ما يقرب من 3 إلى 4 أشهر؛ لرؤية النتائج الكاملة لمنتج للعناية بالبشرة على بشرتك، وهناك 3 علاماتٍ سهلة وواضحة، تخبركِ بأن هذا المنتج يؤثر على بشرتك بشكل إيجابي.
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بشرتك رطبة لكنها ليست دهنية
يعتبر الترطيب ضروريًا لقدرة بشرتك على تنظيم نفسها، وفي حين أن الإفراط في إنتاج الزيت يمكن أن يتسبب في ظهور البثور، فقد يؤدي ذلك أيضًا إلى الجفاف، كما يمكن أن يقلل ترطيب وجهك، وإبقاؤه رطبًا من فرصتك في الإصابة بجفاف شديد أو الإصابة بالدهون.
وفي حال كانت بشرتك تبدو رطبة ومشرقة، فإن بشرتك سعيدة بالمنتجات التي تستخدمينها.
وإذا كنتِ تواجهين صعوبة في التمييز بين النوعين، فإن مظهر البشرة الدهنية يختلف عن البشرة الندية، إذ سوف تتوهج البشرة الندية الصحية في الجزء العلوي من عظام الوجنتين، وتبلغ ذروتها في جبهتك، في حين سوف تظهر البشرة الدهنية في جميع أنحاء وجهك.

 
بشرتك ليست متهيجة
بشرتك هي أكبر عضو في جسمك؛ لذا هي تعكس عندما يتفاعل جسمك بشكل سيئ مع الحساسية، بما في ذلك أحد منتجات العناية بالبشرة.
وإذا كانت بشرتكِ خالية من الألم والتهيج، فهذا يعني أنكِ على الأرجح لستِ مصابةً بالحساسية تجاه منتجاتك.
وفي حال لاحظتِ أن الألم يتفاقم بعد أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من استخدامه بدلاً من الشعور بالتحسن، يجب عليك التوقف والتحدث إلى طبيب الأمراض الجلدية.

بشرتك ناعمة وموحدة اللون
إن أسهل طريقة لمعرفة ما إذا كان روتينك يعمل هو أن تكون بشرتك نقية، حيث من الناحية المثالية تكون البشرة ناعمة ونضرة وموحدة اللون.
أي، وبعبارةٍ أخرى، عدم وجود مشاكل أو شكاوى جلدية، يعني على الأرجح أن بشرتك متوازنة ورطبة، وتنظم نفسها.
المصدر: زهرة
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