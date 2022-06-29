منه شلبي توجه رسالة للجمهور بعد انتشار العنف ضد المرأة

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خرجت الفنانة منة شلبي وعلقت على انتشار حوادث العنف ضد المرأة والتي انتشرت مؤخراً.وعبر حسابها على Twitter، كتبت منة شلبي: "ستاتك يا مصر تاج على رأس كل مصري، الست هي اللي تشيل وتربي وتتحمل وتضحي وتحترم وتكبر وتعمل حاجات كتير صعب أوي أي حد يقدر يعملها".وتابعت : "يمكن قله معرفوش يربوا ولادهم ودي كانت النتيجة ذكورية و جرايم وتفكير من أماكن غلط ربنا يرحمنا جميعا ويحمي عقولنا من الجنون ده".وفي صعيد أخر كانت أحدث أعمال منة شلبي بمسلسل "بطلوع الروح" رمضان الماضي.وشاركها البطولة إلهام شاهين وأحمد السعدني ومحمد حاتم ودياموند بو عبود وعادل كرم والمسلسل من تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري.