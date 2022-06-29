26
o
بيروت
24
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
22
o
النبطية
25
o
زحلة
22
o
بعلبك
21
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
منه شلبي توجه رسالة للجمهور بعد انتشار العنف ضد المرأة
Lebanon 24
29-06-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
خرجت الفنانة منة شلبي وعلقت على انتشار حوادث العنف ضد المرأة والتي انتشرت مؤخراً.
وعبر حسابها على Twitter، كتبت منة شلبي: "ستاتك يا مصر تاج على رأس كل مصري، الست هي اللي تشيل وتربي وتتحمل وتضحي وتحترم وتكبر وتعمل حاجات كتير صعب أوي أي حد يقدر يعملها".
Advertisement
وتابعت : "يمكن قله معرفوش يربوا ولادهم ودي كانت النتيجة ذكورية و جرايم وتفكير من أماكن غلط ربنا يرحمنا جميعا ويحمي عقولنا من الجنون ده".
وفي صعيد أخر كانت أحدث أعمال منة شلبي بمسلسل "بطلوع الروح" رمضان الماضي.
وشاركها البطولة إلهام شاهين وأحمد السعدني ومحمد حاتم ودياموند بو عبود وعادل كرم والمسلسل من تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري.
المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تعرضه لموجة من الانتقادات.. زوجة راغب علامة تدعم ابنها وتلفت الأنظار برشاقتها (صور)
Lebanon 24
بعد تعرضه لموجة من الانتقادات.. زوجة راغب علامة تدعم ابنها وتلفت الأنظار برشاقتها (صور)
04:16 | 2022-06-29
29/06/2022 04:16:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس المكلّف "يفاجئ" الجميع.. الكرة في "ملعب" رئيس الجمهورية
Lebanon 24
الرئيس المكلّف "يفاجئ" الجميع.. الكرة في "ملعب" رئيس الجمهورية
06:00 | 2022-06-29
29/06/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء... كيف جاءت التشكيلة الحكومية التي قدمها ميقاتي لعون؟
Lebanon 24
بالأسماء... كيف جاءت التشكيلة الحكومية التي قدمها ميقاتي لعون؟
12:01 | 2022-06-29
29/06/2022 12:01:50
Lebanon 24
Lebanon 24
عادة قديمة تعود... وتحذيرات جدية!
Lebanon 24
عادة قديمة تعود... وتحذيرات جدية!
08:00 | 2022-06-29
29/06/2022 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر: والدته كانت تصطحبه معها لتنظيف المنازل.. "ايلي" قصة نضال شاب لبناني
Lebanon 24
فيديو مؤثر: والدته كانت تصطحبه معها لتنظيف المنازل.. "ايلي" قصة نضال شاب لبناني
05:11 | 2022-06-29
29/06/2022 05:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
16:00 | 2022-06-29
كيف تعرفين إذا كان روتين العناية ببشرتك ناجحاً؟
11:00 | 2022-06-29
4 أساليب غير صحية يمكن أن تدمر زواجك
10:45 | 2022-06-29
طليقة فنان وزوج نجمة سوريّة شهيرة.. تعرفوا الى مارتا حامد شبيهة أنجلينا جولي (صور)
08:00 | 2022-06-29
بعدما قتلها زوجها بأبشع الطرق... إنتشار فيديو لشيماء جمال طالبت فيه الزوجات بالهرب من منازلهن "قبل القتل" (فيديو)
05:00 | 2022-06-29
أول ظهور لريتا حرب بعد خضوعها لعملية زرع عظم... هكذا بدت!
04:00 | 2022-06-29
داليدا خليل تنشر صورة مع جدتها "جورجيت".. شاهدوا كم تشبهها
فيديو
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
Lebanon 24
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
13:16 | 2022-06-25
30/06/2022 00:37:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
02:00 | 2022-06-25
30/06/2022 00:37:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-06-23
30/06/2022 00:37:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact