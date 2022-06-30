Advertisement

المرأة

ليست الخيانة... إليكم السبب الحقيقي لانفصال شاكيرا عن بيكيه

Lebanon 24
30-06-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-967070-637921688581117805.png
Doc-P-967070-637921688581117805.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لا يزال خبر انفصال النجمة الكولومبية، من أصل لبناني، شاكيرا، عن حبيبها لاعب كرة القدم الشهير ومدافع فريق برشلونة جيرارد بيكيه يتصدر الصحف خاصة في إسبانيا.
فبعد أن كثرث الشائعات حول أسباب الانفصال، وكان على رأسها موضوع الخيانة، تبين اليوم أن السبب الرئيسي لإنهاء علاقة دامت نحو 12 عاماً وأثمرت طفلين هو مادي بحت.
Advertisement
فقد صرح حبيب لوسيلا شقيقة شاكيرا، روبرتو غارسيا، أن أسباب الانفصال مادية، وأن علاقة الثنائي كانت مثالية حتى الأشهر الأخيرة قبل حدوث الأزمة الاقتصادية بينهما.
ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن حبيب شقيقة شاكيرا لمدة 8 أعوام أن نجم برشلونة طلب من أم طفليه مبلغاً من المال، لاستثماره في أحد المشاريع التجارية، إلا أن شاكيرا تمنعت بعد اعتراض من والديه
 
ومنذ تلك اللحظة تأزمت العلاقة بين الثنائي، وبدأت الخلافات تتكرر وتتراكم حتى وصلت إلى أن أعلنا انفصالهما رسمياً مطلع الشهر الحالي حزيران 2022.
وأكد روبرتو غارسيا أن شاكيرا سعت جاهدة للمحافظة على العلاقة وإبعاد الخلافات عن العلن، كما أنها رغم تدهور العلاقة بينهما حرصت على الابتسام دائماً إلى جانب ولديها.
إلا أن مرور الوقت فاقم الخلاف، حتى بدأت شاكيرا تشعر أن بيكيه يتعامل معها فقط على أساس أنها أم طفليه ليس أكثر، فاتخذا حينها قرار الانفصال.
 
(سيدتي)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:00 | 2022-06-30
14:00 | 2022-06-30
10:10 | 2022-06-30
08:00 | 2022-06-30
05:00 | 2022-06-30
04:41 | 2022-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website