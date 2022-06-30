ليست الخيانة... إليكم السبب الحقيقي لانفصال شاكيرا عن بيكيه



فبعد أن كثرث الشائعات حول أسباب الانفصال، وكان على رأسها موضوع الخيانة، تبين اليوم أن السبب الرئيسي لإنهاء علاقة دامت نحو 12 عاماً وأثمرت طفلين هو مادي بحت.

Advertisement فقد صرح حبيب لوسيلا شقيقة شاكيرا، روبرتو غارسيا، أن أسباب الانفصال مادية، وأن علاقة الثنائي كانت مثالية حتى الأشهر الأخيرة قبل حدوث الأزمة الاقتصادية بينهما.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن حبيب شقيقة شاكيرا لمدة 8 أعوام أن نجم برشلونة طلب من أم طفليه مبلغاً من المال، لاستثماره في أحد المشاريع التجارية، إلا أن شاكيرا تمنعت بعد اعتراض من والديه لا يزال خبر انفصال النجمة الكولومبية، من أصل لبناني، شاكيرا، عن حبيبها لاعب كرة القدم الشهير ومدافع فريق برشلونة جيرارد بيكيه يتصدر الصحف خاصة في إسبانيا.فبعد أن كثرث الشائعات حول أسباب الانفصال، وكان على رأسها موضوع الخيانة، تبين اليوم أن السبب الرئيسي لإنهاء علاقة دامت نحو 12 عاماً وأثمرت طفلين هو مادي بحت.فقد صرح حبيب لوسيلا شقيقة شاكيرا، روبرتو غارسيا، أن أسباب الانفصال مادية، وأن علاقة الثنائي كانت مثالية حتى الأشهر الأخيرة قبل حدوث الأزمة الاقتصادية بينهما.ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن حبيب شقيقة شاكيرا لمدة 8 أعوام أن نجم برشلونة طلب من أم طفليه مبلغاً من المال، لاستثماره في أحد المشاريع التجارية، إلا أن شاكيرا تمنعت بعد اعتراض من والديه

ومنذ تلك اللحظة تأزمت العلاقة بين الثنائي، وبدأت الخلافات تتكرر وتتراكم حتى وصلت إلى أن أعلنا انفصالهما رسمياً مطلع الشهر الحالي حزيران 2022.

وأكد روبرتو غارسيا أن شاكيرا سعت جاهدة للمحافظة على العلاقة وإبعاد الخلافات عن العلن، كما أنها رغم تدهور العلاقة بينهما حرصت على الابتسام دائماً إلى جانب ولديها.

إلا أن مرور الوقت فاقم الخلاف، حتى بدأت شاكيرا تشعر أن بيكيه يتعامل معها فقط على أساس أنها أم طفليه ليس أكثر، فاتخذا حينها قرار الانفصال.

(سيدتي)