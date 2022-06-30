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المرأة

بعد جلسة "المساج" هيفا وهبي بفستان مكشوف ووضعيات مُثيرة.. والمتابعون: "كل الدني بتكبر الا انتي!" (صور)

Lebanon 24
30-06-2022 | 02:26
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نشرت الفنانة هيفا وهبي صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

 

وظهرت هيفا في الصور بفستان أسود مُثير مكشوف عند منطقتي البطن والظهر.

 

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وعلقت هيفا على الصور بالقول: "لسنا مجبرين على تبرير المواقف. فالعين تُكذب نفسها اذا أحبّت..والأذن تصدّق الغير إذا كَرهت".  

 

وكانت هيفا فاجأت الجمهور بتوثيقها جلسة التجميل التي خضعت لها Lipo massage للحفاظ على رشاقتها.

A post shared by Fat2Fit Clinic LB™ (@fat2fit)

 

 
 

وظهرت هيفا وهي مستلقية على السرير، مرتدية جامبسوت أبيض خاص للخضوع لهذه التقنية، إذ بدا واضحا الألم الذي كانت تشعر به عندما كانت تلامس الآلة جسمها.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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