بعد جلسة "المساج" هيفا وهبي بفستان مكشوف ووضعيات مُثيرة.. والمتابعون: "كل الدني بتكبر الا انتي!" (صور)

نشرت الفنانة هيفا وهبي صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

وظهرت هيفا في الصور بفستان أسود مُثير مكشوف عند منطقتي البطن والظهر.

وعلقت هيفا على الصور بالقول: "لسنا مجبرين على تبرير المواقف. فالعين تُكذب نفسها اذا أحبّت..والأذن تصدّق الغير إذا كَرهت".

وكانت هيفا فاجأت الجمهور بتوثيقها جلسة التجميل التي خضعت لها Lipo massage للحفاظ على رشاقتها.

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وظهرت هيفا وهي مستلقية على السرير، مرتدية جامبسوت أبيض خاص للخضوع لهذه التقنية، إذ بدا واضحا الألم الذي كانت تشعر به عندما كانت تلامس الآلة جسمها.