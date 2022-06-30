بفستان ضيق شفاف جويل مردينيان تظهر مع زوجها داخل سيارة فارهة.. وأحد المتابعين: "يا ويلك من الله"(صور)

نشرت خبيرة التجميل ومقدمة البرامج جويل مردينيان صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

وظهرت جويل في الصور بفستان أسود ضيق وشفاف برفقة زوجها كمال قدورة داخل سيارتهما الرياضية الفاخرة.

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وانهالت تعليقات المتابعين الذين أثنوا على الصور وعلى أناقة جويل، في حين انتقدها البعض الآخر وكتب أحد المتابعين قائلا: "يا ويلك من الله".

وكانت جويل أثارت الجدل مؤخرا بعد نشرها صورة وهي تقبل ابنها "نايثن" بفمه أثناء تعليمه السباحة.