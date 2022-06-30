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المرأة

بفستان ضيق شفاف جويل مردينيان تظهر مع زوجها داخل سيارة فارهة.. وأحد المتابعين: "يا ويلك من الله"(صور)

Lebanon 24
30-06-2022 | 03:02
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نشرت خبيرة التجميل ومقدمة البرامج جويل مردينيان صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

 

وظهرت جويل في الصور بفستان أسود ضيق وشفاف برفقة زوجها كمال قدورة داخل سيارتهما الرياضية الفاخرة.

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A post shared by Joelle Mardinian (@joellemardinian)


 
 

وانهالت تعليقات المتابعين الذين أثنوا على الصور وعلى أناقة جويل، في حين انتقدها البعض الآخر وكتب أحد المتابعين قائلا: "يا ويلك من الله".

 

وكانت جويل أثارت الجدل مؤخرا بعد نشرها صورة وهي تقبل ابنها "نايثن" بفمه أثناء تعليمه السباحة.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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