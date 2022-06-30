ابنة نوال الزغبي تُعايد والدتها بمناسبة عيد ميلادها برسالة مؤثرة.. وهذا عمرها (صور)

نشرت تيا ديب إبنة الفنانة نوال الزغبي صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيها برفقة والدتها وعايدتها بمناسبة عيد ميلادها الذي يُصادف في 29 حزيران.

وعلقت تيا على الصور قائلة: "كل عام وأنت بخير يا صديقتي المفضلة، أحبك كثيراً".

ولفت المتابعون الشبه الكبير بين الأم وابنتها، مشيرين إلى انهما تبدوان كشقيقتين، وسألوا: "مين الأم ومين البنت"؟

وولدت نوال الزغبي في 29 حزيران 1971 أي أصبح عمرها 51 سنة.