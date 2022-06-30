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المرأة

ميريهان حسين تثير الجدل على مواقع التواصل بعد ظهورها بخسارة وزن واضحة

Lebanon 24
30-06-2022 | 14:00
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أثارت الفنانة ميريهان حسين، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" أحدث جلسة تصوير لها، ظهرت فيها بخسارة وزن واضحة، مرتدية فستاناً باللون الأبيض ذي أكمام طويلة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.
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وعلقت ميريهان على الصورة كاتبة: "أنا دعمي الخاص بنفسي"، وانهالت عليها التعليقات من محبيها ومتابعيها وجاءت التعليقات على سر نحافتها.

 
المصدر: لها
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