ميريهان حسين تثير الجدل على مواقع التواصل بعد ظهورها بخسارة وزن واضحة

أثارت الفنانة ميريهان حسين، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" أحدث جلسة تصوير لها، ظهرت فيها بخسارة وزن واضحة، مرتدية فستاناً باللون الأبيض ذي أكمام طويلة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

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