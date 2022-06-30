أخطاء ترتكبها النساء عند العناية بالبشرة

كل النساء دون استثناء، يرغبن في الحصول على بشرة ناعمة، لكن للأسف قد يتضمن هذا الروتين اليومي للعناية بالبشرة أخطاء غير مقصودة، قد تؤذي البشرة وتلحق بها أضراراً بالغة.

Advertisement

إليك أكثر خمسة أخطاء ترتكبها النساء عند العناية ببشرتهن.الأول: فقء البثورمعظم الناس، إن لم نقل الكل، يصابون بالبثور (حب الشباب)، في فترة ما من حياتهم، ولا شك أن فقء هذه البثور هو أمر مغرٍ لكل من يعانيها ظناً منه أن ما يفعله هو شيء صائب، لكن هيهات أن يكون الأمر كذلك، فالفقء تصرف خاطئ من أساسه، كونه سيحول مناطق البثور إلى قنابل التهابية موقوتة لا تلبث أن تنفجر لتخلف وراءها ندبات حمراء، ورؤوساً سوداء، تلازم صاحبها شهوراً طويلة ما يجعل البشرة في أسوأ حالاتها.الثاني: المبالغة في استعمال مقشرات البشرةمن أجل التخلص من البشرة الباهتة واستعادة النعومة والإشراق لها، تستعين بعضهن بالمقشرات، لكن هناك من تبالغ في استعمال تلك المقشرات، أو هناك من تلجأ إلى استخدام مقشرات عنيفة قوية للحصول على بشرة أكثر نعومة، وهذا هو الخطأ بعينه، لأن هذا السلوك يؤدي لزعزعة استقرار البشرة، ويضر أكثر مما ينفع من خلال إزالة حاجز الرطوبة الذي يؤمن الحماية الضرورية للبشرة من أذى العوامل الخارجية، كالشمس والأتربة والأوساخ.الثالث: استخدام روتين العناية بالبشرة نفسهتتبع بعض النساء روتين العناية بالبشرة نفسه في المراحل العمرية المختلفة، لكن ما يجب أن نعرفه هنا هو أن بنية البشرة تتغير مع التقدم في العمر، ما يعني أن نظام العناية بها يجب هو الآخر أن يتبدل، فما هو صالح في العشرينيات لن يكون نافعاً في الأربعينيات أو الخمسينيات من العمر، إذ مع التقدم في العمر تصبح البشرة أرق وأكثر جفافاً وأشد قسوة، وأكثر عرضة للتجاعيد، ومن هنا تأتي الحاجة إلى تكييف روتين العناية بالبشرة، واختيار المنتجات الأنسب لها، مع الأخذ بعين الاعتبار المشاكل الموجودة فيها.الرابع: نسيان الواقي الشمسي أو عدم وضع ما يكفي منهالتعرض المفرط لأشعة الشمس يعد السبب الأول لشيخوخة الجلد المبكرة، وبالتالي لظهور التجاعيد، لكن هل تعلمين أن الأنشطة اليومية الروتينية، مثل: قيادة السيارة، أو ركوب الدراجة، أو الجلوس بالقرب من نافذة المنزل أو المكتب، أو حتى المشي في الخارج في يوم شتوي غائم، يمكنها أن تزيد من فرص تعرضك للأشعة فوق البنفسجية الضارة.الخامس: اتباع نظام غذائي غير صحيقد تنفق بعض النساء أموالاً طائلة على منتجات العناية بالجلد وجلسات التجميل، من أجل الحفاظ على شباب وجمال البشرة، لكن ليكن في علم هؤلاء أنه إذا لم يتزامن هذا السلوك مع اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، فإن أموالهن ستذهب هباء، لأن سر البشرة النضرة والشابة والمشرقة، يكمن في الغذاء الصحي، الذي يحمل معه المغذيات الضرورية للبشرة.