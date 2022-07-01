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المرأة

"مسرحية غير مقنعة"…فيديو آمال ماهر يزيد الشكوك حول مصيرها!

Lebanon 24
01-07-2022 | 05:00
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بعد نشر فيديو للفنانة آمال ماهر تطمئن من خلاله جمهورها بعد اختفائها في الفترة الأخيرة، زادت الشكوك حول مصيرها.

آمال ماهر كشفت في مقطع فيديو أنها كانت مصابة بكورونا وهذا كان سبب اختفائها وظهرت بوضع صحي صعب جداً لكن بعض الجمهور لم يقتنع بالأمر.
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التعليقات على الفيديو شككت بكلام آمال خاصة أن الصفحة الرسمية الخاصة بها كانت قد نشرت صور لها وهي تقضي عطلتها في الساحل الشمالي قبل أيام واليوم قالت أنها مصابة بكورونا.

الأمر الآخر الذي أثار بلبلة عند الجمهور هو نشر موقع اليوم السابع للفيديو دوناً عن غيره واللافت أن صفحات آمال الرسمية عبر مواقع التواصل لم تنشر الفيديو فتساءل البعض ما هذا التناقض؟

واتهم البعض مصور الفيديو بالتلاعب بالمشاهد لإظهار آمال بشكل طبيعي ما اضطر المصور الفوتوغرافي كريم مسلم للرد على هذه الأخبار.

وقال كريم بتصريحات صحافية أن آمال اتصلت به وطلبت منه الحضور لتصوير الفيديو وخلال التصوير أوقفته أكثر من مرة بسبب وضعها الصحي الصعب.
 
ونفى كريم أن يكون قد تلاعب بأية مشاهد في الفيديو أو أن يكون تلقى رشوة من أجل إخفاء حقيقة ما عن آمال للجمهور..
 
(العراب)
 
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