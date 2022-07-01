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المرأة

قمر تحتفل بظهور "أول سنّ" لابنتها.. ما علاقة نانسي عجرم؟

Lebanon 24
01-07-2022 | 11:00
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احتفلت الفنانة قمر ببروز أول سن لطفلتها الرضيعة "لونا"، وذلك من خلال حفل فخم شاركته مع متابعيها عبر حسابها بموقع "إنستغرام".
حرصت قمر على نشر صور الاحتفالية والاستعدادات التي تميزت بالفخامة، فقد تحول المنزل إلى اللون الوردي، وبدأت بكتابة أحرف اسم ابنتها بالأنوار على الدرج، وتبعتها بقالب من الحلوى على شكل سن، كما جاءت هدايا الضيوف على نفس الشكل.
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أما عن إطلالة قمر وطفلتها في عيد الميلاد، فقد نسقتا إطلالات مناسبة لحفل عائلي، حيث ارتدت الطفلة فستاناً من اللون البيج الفاتح، بينما اختارت المغنية اللبنانية توب أبيض وبنطال جينز بخصر عالٍ.
 
وقد نشرت قمر مقطع فيديو أثناء التجهيزات لحفل بروز أول سن، واستعانت فيه بأغنية الفنانة اللبنانية نانسي عجرم "يا بنات"، للتعبير عن حبها لطفلتها الثانية التي تبلغ من العمر 7 أشهر، وحصدت آلاف التعليقات من أصدقائها المقربين والمتابعين، للتهنئة ببروز أول سن للونا.
 
(زهرة الخليج)
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