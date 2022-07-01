ماغي بو غصن تُفاجئ الجميع بإطلالة مُثيرة جداً من داخل الطائرة.. والجمهور: جمالك يا زغير" (صور)

نشرت الممثلة ماغي بو غصن صورا عبر حسابها الخاص على انستغرام التقطت خلال تصويرها أحد الأعمال.
وظهرت ماغي في الصور داخل طائرة بفستان أسود مُثير من الجلد، واعتمدت تسريحة الشعر المبلل وماكياجا قويا.
Advertisement
View this post on Instagram
A post shared by Maguy Bou Ghosn - ماغي بو غصن (@maguyboughosn)
A post shared by Maguy Bou Ghosn - ماغي بو غصن (@maguyboughosn)
View this post on Instagram
A post shared by Maguy Bou Ghosn - ماغي بو غصن (@maguyboughosn)
وانهالت تعليقات المتابعين الذين أثنوا على إطلالة وجمال ماغي، وعلقت إحدى المتابعات بالقول: "جمالك يا زغير".