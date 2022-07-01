Advertisement

المرأة

ماغي بو غصن تُفاجئ الجميع بإطلالة مُثيرة جداً من داخل الطائرة.. والجمهور: جمالك يا زغير" (صور)

Lebanon 24
01-07-2022 | 00:35
A-
A+
Doc-P-967400-637922580042549893.png
Doc-P-967400-637922580042549893.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نشرت الممثلة ماغي بو غصن صورا عبر حسابها الخاص على انستغرام التقطت خلال تصويرها أحد الأعمال.

 

وظهرت ماغي في الصور داخل طائرة بفستان أسود مُثير من الجلد، واعتمدت تسريحة الشعر المبلل وماكياجا قويا.

 

Advertisement

A post shared by Maguy Bou Ghosn - ماغي بو غصن (@maguyboughosn)



 

وانهالت تعليقات المتابعين الذين أثنوا على إطلالة وجمال ماغي، وعلقت إحدى المتابعات بالقول: "جمالك يا زغير".

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
08:00 | 2022-07-01
05:00 | 2022-07-01
04:00 | 2022-07-01
03:30 | 2022-07-01
02:33 | 2022-07-01
16:00 | 2022-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website