ملكة جمال لبنان 2012 بإطلالات مُثيرة وساحرة.. شاهدوا كيف أصبحت بعد 10 سنوات على تتويجها (صور)

نشرت ملكة جمال لبنان السابقة رينا شباني صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

وظهرت رينا إلى جانب شقيقتها التوأم ووصيفتها الأولى رومي بإطلالة كاجوال حيث ارتدت الجينز مع "كروب توب" باللون الأبيض.

كما نشرت رينا صورا مع شقيقتها ظهرت فيها بفستان أسود طويل ورومي بفستان يشبهه باللون الفوسفوري.

ولاحظ المتابعون ان الشقيقتين ازدادتا جمالا مع مرور السنوات، حيث انتخبتا ملكة ووصيفة أولى في عام 2012 وكانت سابقة في مسابقة ملكة جمال لبنان ان تنتخب ملكة وشقيقتها كوصيفة أولى.