Advertisement

المرأة

أغنيّة جديدة لمايا دياب قريباً... وهذا اسمها

Lebanon 24
01-07-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-967489-637922751450037297.png
Doc-P-967489-637922751450037297.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تتحضر الفنانة مايا دياب لإصدار أغنية مصرية ايقاعية جديدة خلال الأسبوع المقبل، بعنوان "عيش أحلى سنين" من كلمات أمير طعيمة ألحان مدين توزيع هادي شرارة. 

وكانت دياب أصدرت أخيراً أغنية "إمي يا إمي" تزامناً مع يوم الطفل، وهي أغنية خاصة للأمهات اللواتي ينجبن أطفالهن قبل اكتمال نموهم الطبيعي مع مشاكل صحية يعانون منها طيلة حياتهم، من كلمات منير بو عساف، ألحان وتوزيع هادي شرارة وقد صورتها مايا بطريقة عفوية مؤثرة مع المخرج رجا نعمة.
Advertisement
 
 
(لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:30 | 2022-07-01
16:00 | 2022-07-01
14:00 | 2022-07-01
11:00 | 2022-07-01
08:00 | 2022-07-01
05:00 | 2022-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website