أغنيّة جديدة لمايا دياب قريباً... وهذا اسمها

تتحضر الفنانة مايا دياب لإصدار أغنية مصرية ايقاعية جديدة خلال الأسبوع المقبل، بعنوان "عيش أحلى سنين" من كلمات أمير طعيمة ألحان مدين توزيع هادي شرارة.



وكانت دياب أصدرت أخيراً أغنية "إمي يا إمي" تزامناً مع يوم الطفل، وهي أغنية خاصة للأمهات اللواتي ينجبن أطفالهن قبل اكتمال نموهم الطبيعي مع مشاكل صحية يعانون منها طيلة حياتهم، من كلمات منير بو عساف، ألحان وتوزيع هادي شرارة وقد صورتها مايا بطريقة عفوية مؤثرة مع المخرج رجا نعمة.

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(لها)