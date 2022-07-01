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المرأة
بعد شفائها من "كورونا"... مقدّمة البرامج اللبنانيّة على البحر بالمايوه! (صور)
Lebanon 24
01-07-2022
|
23:00
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بعد شفائها من فيروس "كورونا" منذ أيّام قليلة، توجّهت مقدّمة البرامج رزان مغربي إلى شاطىء البحر، حيث استمتعت بأشّعة الشمس. ونشرت مجموعة من الصور، حيث ظهرت جالسة على الرمل، وهي تلبس "مايوه" أسود".
وعلّقت قائلة: "الحياة".
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