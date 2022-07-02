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المرأة
إبنة مذيعة الـ"أم تي في" أصبحت شابة جميلة... وهكذا ظهرت بالمايوه إلى جانب عمّها الفنان المعروف! (صور)
Lebanon 24
02-07-2022
|
02:00
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شاركت مقدّمة البرامج عبر تلفزيون الـ"أم تي في"، رانيا زيادة أشقر، متابعيها، بصور من حفل عيد ميلاد إبنتها الكبيرة جايد. وقد ظهرت الاخيرة بالمايوه إلى جانب أصدقائها وعائلتها، وعمّها الفنان جو أشقر. وقد جايد، وأصبحت شابة جميلة.
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وتمنّى المتابعون لجايد عيداً سعيداً.
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