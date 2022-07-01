مُجددا جويل مردينيان تُثير الجدل.. ارتدت تنورة شفافة كشفت الكثير والجمهور يسأل: "وين البطانة" (صور)

نشرت خبيرة التجميل ومقدمة البرامج جويل مردينيان صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

وأثارت جويل الجدل بإطلالتها حيث ظهرت بقميص أبيض مفتوح عند منطقة الصدر وبتنورة شبك شفافة باللون الزهري أظهرت ما تحتها.

وانقسم المتابعون بين مؤيد ومعارض لإطلالة جويل، فقد اعتبر البعض انها بدت بستايل جميل وأنيق، في حين انتقد البعض الآخر التنورة معتبرين انها "أوفر" ولا تليق بها.

ومن بين التعليقات: "وين البطانة؟"، "ما لابقتلك ولا حلو هالستايل ابدا"، وعلقت إحدى المتابعات بالقول: "ابشع تنورة بشوفها بحياتي متل كيس البصل".