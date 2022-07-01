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المرأة

مُجددا جويل مردينيان تُثير الجدل.. ارتدت تنورة شفافة كشفت الكثير والجمهور يسأل: "وين البطانة" (صور)

Lebanon 24
01-07-2022 | 16:00
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نشرت خبيرة التجميل ومقدمة البرامج جويل مردينيان صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

 

وأثارت جويل الجدل بإطلالتها حيث ظهرت بقميص أبيض مفتوح عند منطقة الصدر وبتنورة شبك شفافة باللون الزهري أظهرت ما تحتها.

 

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A post shared by Joelle Mardinian (@joellemardinian)


 
 

وانقسم المتابعون بين مؤيد ومعارض لإطلالة جويل، فقد اعتبر البعض انها بدت بستايل جميل وأنيق، في حين انتقد البعض الآخر التنورة معتبرين انها "أوفر" ولا تليق بها.

 

ومن بين التعليقات: "وين البطانة؟"، "ما لابقتلك ولا حلو هالستايل ابدا"، وعلقت إحدى المتابعات بالقول: "ابشع تنورة بشوفها بحياتي متل كيس البصل".

المصدر: "رصد" لبنان 24
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